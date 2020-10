Okolo: “Victor arrabbiato per la questione Juve; Gattuso? Come un padre”

Osita Okolo, membro dell’ entourage di Victor Osimhen, è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Victor era arrabbiato, voleva giocare e segnare alla Juventus per far felici i tifosi del Napoli. Scudetto obiettivo possibile, Gattuso come un padre per lui”