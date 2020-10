Nicita: “Il lavoro di Gattuso sta ripagando, con Bakayoko il Napoli ha trovato equilibrio”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto Maurizio Nicita, giornalista della Gazzetta dello Sport. “Nel primo tempo contro l’Atalanta si è visto il Napoli più bello dell’era Gattuso – ha detto Nicita a Radio Crc – abbiamo assistito a qualcosa di spettacolare. Merito del lavoro di Gattuso e dell’impegno della squadra”. Infatti Nicita ha ricordato che “Gattuso ha approfittato della bolla a Castel Volturno per convincere i calciatori che più si fatica e più è possibile conquistare soddisfazioni in campo. E’ vero, durante l’isolamento fiduciario Gattuso è stato un martello, ma la squadra ha recepito che soddisfazioni come quella di sabato possono ripagare tutti gli sforzi fatti in settimana”. Secondo Nicita “Non è una questione di modulo, ma di atteggiamento. Credo che Gattuso abbia trovato equilibrio grazie all’inserimento di Bakayoko. Contro l’Atalanta mi sono piaciuti molto anche Mertens, Lozano e Osimhen”. Sull’aumento dei contagi, Nicita ha lanciato un appello ai vertici del calcio. “Urgono confronti continui, non si risolve il problema con i tavolini”. Chiaro il riferimento alla sconfitta inflitta al Napoli per non essersi presentato in casa della Juve dopo lo stop dell’Asl. Tornando alla lotta scudetto, Nicita ha detto che “Il Napoli è partito meglio di tutte. Ma secondo me è ancora l’Inter la vera antagonista della Juve”.