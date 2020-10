Osimhen permette al Napoli una variazione sul tema

LE VARIANTI

Ora c’è una maggior numero di soluzioni offensive. I due esterni hanno possibilità di tagliare verso il centro e provare la conclusione e fondamentale è la presenza al centro di Osimhen. Proprio la presenza del nigeriano al centro dell’attacco dà un peso maggiore a tutto il reparto e consente agli esterni di concludere con maggiore incisività.

Adesso la manovra ha uno sbocco offensivo diverso perché l’attaccante nigeriano dà maggiore profondità e con la sua fisicità riesce sempre a tenere impegnati i due difensori centrali avversari: una delle varianti offensive è rappresentata proprio dalla ricerca immediata della torre centrale con la giocata lunga del difensore centrale o direttamente di Ospina, come nell’occasione del quarto gol all’Atalanta, il primo del nigeriano in maglia azzurra. Tante soluzioni in più, quindi, compreso il cross dal fondo per il colpo di testa dell’ex centravanti del Lille. Fonte: Il Mattino