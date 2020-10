Napoli: Gattuso ha trovato la compattezza difensiva

NAPOLI – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj. Da destra verso sinistra sono questi i quattro uomini che hanno blindato il Napoli. Titolari contro Parma, Genoa ed Atalanta, sarebbero gli stati gli stessi che avrebbero sfidato anche la Juventus ancora non orfana di Crsitiano Ronaldo. La classifica, quella ufficiale (ma deve affrontare ancora diversi gradi di giudizio) sostiene che siano 4 i gol al passivo. Finora, però, solo Lammers, dopo 260 minuti circa (recuperi compresi) di imbattibilità, ha davvero violato la porta azzurra.

Nella circostanza difesa da Ospina che sta vivendo l’alternanza con Meret. Il friulano, sceso in campo con il Genoa, potrebbe giocare con l’Az Alkmaar, trovandosi davanti un reparto che potrebbe esser rinnovato per la prima volta in stagione. Un solo centro al passivo, si diceva: questo nonostante il Napoli abbia giocato con il 4-2-3-1 per due gare ed un terzo (dal 60′ di Parma-Napoli con l’ingresso di Osimhen per Demme), un modulo immaginato e programmato dal ritiro di Castel di Sangro, strutturato in fase offensiva grazie all’arrivo proprio del nigeriano. Fonte: Il Mattino