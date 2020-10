La Juve agirà diversamente dal Napoli e non si costituirà in appello

D’altronde, qui è solo una questione di gerarchia delle autorità, ovvero quando vale il parere dell’Asl e di una Regione. Perché è evidente che, ammesso e non concesso che sia stato De Laurentiis a invocare il parere, questo non cambia nulla nella sostanza. La causa di forza maggiore è nei fatti. Ed è deprimente il braccio di ferro che, in piena pandemia, vuole essere fatto con ben due Asl. Già presentato l’annuncio del reclamo dal club, la Juventus continua a non mandare segnali. Tradotto, non si costituirà in giudizio in Appello. Questo dovrebbe aiutare il Napoli a ottenere la ripetizione del match e la restituzione del punto di penalizzazione. Nelle prossime ore ci sarà la decisione anche della sezione che si occuperà del caso. Pare che siano escluse le sezioni unite. Pino Taormina (Il Mattino)