Krol: “L’AZ manca di esperienza, Midtsjo è un giocatore interessante”

L’ex giocatore del Napoli, Ruud Krol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Come gioca l’AZ Alkmaar? L’anno scorso ha giocato benissimo, quest’anno meno, forse anche per via dei tanti positivi al COVID-19. Loro giocano sempre in attacco ma nell’ultimo periodo loro prendono molti gol, in una gara vincevano 4-0 e alla fine hanno pareggiato 4-4. Squadra molto giovane, manca un po’ di esperienza nella competizione”.

Al Napoli piace il centrocampista Fredrik Midtsjo?

“Giocatore interessante, come altri della squadra che sono giovani. Loro sicuramente cercheranno di fare qualcosa a Napoli, ma credo che gli azzurri abbiano più qualità”.

Lammers dell’Atalanta?

“Giocatore molto buono, sicuramente è un vero talento, ma deve crescere per il futuro. Ora deve imparare il calcio italiano perché è diverso il calcio olandese”.