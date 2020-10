Europa League – Napoli/AZ Alkmaar non è a rischio, si gioca

La partita non è a rischio, anche se in casa olandese, prima della sfida di Europa League contro il Napoli, si effettuerà un nuovo giro di tamponi. I casi di positività nell’Az Alkmaar sono nove, ma la squadra è già scesa in campo sabato per il match di campionato contro il Venlo pareggiando in casa per 2-2 e lo farà per la sfida europea, visto che le norme Uefa prevedono la presenza di almeno 13 giocatori per disputare regolarmente un match di calcio. E questi effettivi l’Az li ha. Infatti, sono solo quattro i giocatori di prima squadra positivi al Covid 19, due sono ragazzi della formazione giovanile che stasera scenderà regolarmente in campo nella sfida contro il Volendam dopo l’ultima partita giocata contro venerdì contro l’Ajax e tre sono dipendenti del club.

