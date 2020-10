Euro Avversario Napoli – Out in 4 per il Covid-19 per l’Az Alkmaar

Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Venlo, 2-2, l’Az Alkmaar si prepara in vista della gara di giovedì alle ore 18,55 contro il Napoli allo stadio San Paolo. Mancheranno 4 elementi a causa del Covid-19. Si trattano del difensore ex Sassuolo Letschert, i centrocampisti Oosting e Clasie, tra l’altro anche infortunato e l’attaccante Druijf. Senza contare che tra staff tecnico e ragazzi del settore giovanile sono in tutto 9. I prossimi giorni si gestirà la situazione con un nuovo giro di tamponi, per poter essere certi di non avere altri inconvenienti. Al momento la trasferta in terra partenopea non è a rischio, anche perchè il protocollo dice 13 elementi della rosa, portieri inclusi.

Fonte: Corriere dello Sport