E.L. – L’Az al San Paolo presenterà il suo giovanissimo fiore all’occhiello

Il gioiello è Myron Boadu, centravanti titolare nel tridente di Arne Slot, un giovanissimo dalle grandi qualità tecniche e fisiche, in attacco rappresenta il pericolo numero uno. Ma sono diversi i calciatori offensivi dell’Az pericolosi e da tenere d’occhio, la formazione olandese però è vulnerabile in fase difensiva, l’aspetto dove il tecnico dovrà migliorare e in questo senso la partita del San Paolo contro il super attacco degli azzurri potrà rappresentare un test indicativo. Altro punto cardine è Koopmeiners, il regista che dal 2009 gioca nell’Az, uno dei veterani del gruppo, una vera e propria bandiera della formazione olandese, uno dei più esperti anche in campo internazionale.

R. Ventre (Il Mattino)