Corbo: “Con Bakayoko si è comprato il pezzo che mancava”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli di Gennaro Gattuso è la squadra più offensiva d’Europa? Puoi assecondare una vocazione offensiva quanto vuoi, ma rendi solo se hai le spalle coperte. Mancava Tiemouè Bakayoko, adesso abbiamo un mediano del suo valore e la musica è cambiata”.

“Il Napoli ha, per l’effetto Covid e le difficoltà del mercato, involontariamente cambiato le strategie della sua campagna acquisti. Prima prendeva giovani sperando di moltiplicare per cinque il loro valore e rivenderli con un giro di giostra, mentre adesso ha agito diversamente. Con Bakayoko, infatti, è cambiata l’atmosfera: è arrivato l’innesto che serviva, ed è arrivato in prestito. Si è agito in controtendenza, comprando il pezzo che mancava e non il ragazzo su cui sperava di investire per i prossimi anni”.