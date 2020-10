Contro l’Az Alkmaar turnover massiccio e Insigne è pronto per la panchina

Il Napoli, da ieri mattina, ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di Europa League alle ore 18,55 contro l’Az Alkmaar, gara della fase a gironi. E’ ancora presto per la formazione da mandare in campo contro gli olandesi, ma non è da escludere un turnover massiccio. Lorenzo Insigne sta sempre meglio, ieri si è diviso tra lavoro personalizzato e poi con il gruppo, ma è chiaro che ci vorrà molta prudenza. Non è da escludere la panchina già giovedì pomeriggio, anche se poi c’è il Benevento del fratello Roberto e in quella circostanza potrebbe essere davvero al 100% della condizione.

Fonte: Corriere dello Sport