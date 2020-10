CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta (all. Fiorentina): “Il portiere dell’Hellas Verona è stato decisivo”

La Fiorentina perde la terza partita di fila di campionato, un periodo certamente non semplice della sfida contro i viola. A fine gara le parole dell’allenatore Antonio Cincotta. “La sconfitta contro l’Hellas Verona? Prima del rigore della squadra scaligero non aveva mai tirato in porta, mentre il loro portiere Durante si è superato in diverse circostanze. C’era anche un penalty anche a nostro favore e certamente avrebbe cambiato l’evolversi della partita. Volevamo sfondare il muro dell’Hellas Verona, creando diverse palle gol, ma nel calcio capita che gli avversari mostrano cinismo sotto porta”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com