Bryan Dabo (centr. Benevento): “Contro il Napoli vogliamo vincere”

Il Benevento esce sconfitto dalla sfida dell’Olimpico, ma per lunghi tratti ha tenuto testa alla squadra di Paulo Fonseca. Ai microfoni di ottochannel, le parole del centrocampista Bryan Dabo. “Il 5-2 contro la Roma? Per come abbiamo giocato poteva finire con il 2-2 oppure con un successo nostro. Due gol li abbiamo regalati noi e il rigore ai giallorossi non c’era. Montipò ha toccato nettamente il pallone, ma è andata così. Ora testa alla sfida contro il Napoli, giochiamo in casa e perciò vogliamo vincere”.

Fonte: ottochannel.it