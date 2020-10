Az verso Napoli: le difficoltà degli olandesi in Eredivisie

L’Az si prepara in vista della partenza, prevista mercoledì, per Napoli per il match di Europa League. Il pareggio in casa contro il Venlo ha confermato le difficoltà di quest’avvio di stagione, per una classifica che vede la squadra a 4 punti e a -7 dalla capolista Twente. Dopo la notizia delle diverse positività al Covid 19, c’è stata una certa preoccupazione in casa Napoli visto il precedente contro il Genoa, ma al momento la gara resta regolarmente in programma. Sul campo, in campionato, seconda rimonta consecutiva: clamorosa quella della settimana precedente contro lo Sparta Rotterdam, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo 4-0. L’Az finora in campionato non ha ancora vinto pareggiando quattro partite su quattro. Il match contro il Napoli, quindi, è molto atteso perché in caso di un risultato di prestigio potrebbe dare la spinta giusta anche per le prossime partite di Eredivisie. Una partenza complicata, quindi, dopo la stagione scorsa chiusa anticipatamente per l’emergenza coronavirus al primo posto a pari merito con l’Ajax con il titolo assegnato ai lancieri per la migliore differenza reti.

Il Mattino