Una tequila bum-bum offerta ai mille del San Paolo

I gol all’Atalanta numero uno e due (bellissimo) e via a brindare, magari con un giro di tequila, alla seconda doppietta consecutiva dopo quella rifilata al Genoa. Lozano…Che grande vecchio acquisto: è proprio il caso di dirlo, considerando le enormi difficoltà incontrate nella stagione precedente e tutte le delusioni personali messe in fila fino alla rinascita. All’esplosione che reca in calce una doppia firma: c’è ovviamente la sua, bravo a interrompere la siesta e a rimettersi in gioco in una città e in una squadra che ora sente sulla pelle dopo il pessimo impatto; e poi c’è quella di Gattuso, fino a poco fa nemico pubblico del pueblo messicano, innamorato del Chucky, ma bravo prima a scuoterlo e poi a fare la cosa più semplice: schierarlo nel suo ruolo. Accoppiata vincente, lo dicono anche i numeri: in virtù dei 4 gol segnati nelle tre partite giocate, Lozano ha già eguagliato il carnet del suo primo campionato italiano.

Fonte: CdS