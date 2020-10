Una sola distrazione: il primo gol “vero” subito in campionato

Tre per “regolamento” e decisi a tavolino, quello vero, il primo incassato quest’ anno, nasce dall’ unica vera distrazione del Napoli in fase difensiva. Al minuto 25 della ripresa, in occasione del gol dell’ atalantino Lammers. Un momento di black out, con un altro pericolo un attimo dopo sul tiro dal limite di Malinovsky. Azzurri un po’ meno feroci nel recupero palla e Gattuso inserisce Malcuit e Lobotka (dopo il cambio di Ghoulam per Politano) due esterni dalle caratteristiche più difensive per il 4-4-2 in fase di non possesso. Ultimi minuti anche per Petagna al posto di Osimhen (toccato duro un attimo prima da Djimsiti ammonito), un ex, e per Demme. Tutti promossi, tutti funzionali nel Napoli di Gattuso da applausi.

Fonte: Il Mattino