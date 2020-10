Ultime Castel Volturno – Insigne si allena in parte con il gruppo

Il Napoli è tornato ad allenarsi al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista della sfida di giovedì di Europa League contro l’Az Alkmaar, fischio d’inizio alle ore 18,55. La squadra si è divisa in due gruppi, lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato contro l’Atalanta. L’altra parte della squadra tra torello ed esercizi di passing drill. Successivamente esercitazioni nei tiri in porta e partitella a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro personalizzato e a seguire con il gruppo.

Fonte: sscnapoli.it