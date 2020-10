SETTORE GIOVANILE – Il Napoli Under 16 vince contro i 2006

Quest’oggi le compagini Under 15 e 16 del Napoli, non potendo affrontare i pari età del Benevento, questa mattina si sono affrontati in famiglia in un test amichevole. Successo per i 2005, una rete per tempo, Solmonte nella prima frazione e nella ripresa Miele. Nel secondo tempo diversi cambi per mister Bevilacqua per capire lo stato di forma dei ragazzi, con la speranza di tornare in campo quanto prima in campionato.

