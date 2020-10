SERIE A FEMMINILE – Sconfitta in casa per la Fiorentina, poker esterno della Juventus

Domenica agonistica per la serie A femminile dove il big-match era il derby Milan-Inter con il successo per 4-1 della squadra rossonera. Nel pomeriggio poker esterno della capolista Juventus sul campo del Bari, in gol Caruso, Girelli, Cernoia e Staskova. Infine sconfitta casalinga a sorpresa della Fiorentina contro l’Hellas Verona per 0-1.

A.c. Milan-Inter 4-1

Pink Sport Bari-Juventus Women’s 0-4

Fiorentina-Hellas Verona 0-1

La Redazione