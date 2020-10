Tra ieri e oggi si sono giocate tre partite di campionato Primavera 1 e non sono mancate le sorprese. La Fiorentina ha battuto con un punteggio tennistico 6-0 il Cagliari. La Roma batte per 4-0 l’Atalanta, mentre nella giornata di oggi il Sassuolo, con un uomo in meno pareggia per 2-2 contro la Lazio.

Fiorentina-Cagliari 6-0

Roma-Atalanta 4-0

Sassuolo-Lazio 2-2

A cura di Alessandro Sacco