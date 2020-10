Del Genio: “Il Napoli è una delle candidate per vincere lo scudetto”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria azzurra contro l’Atalanta: “Mi sembra chiaro che possiamo parlare di un dominio assoluto da parte della squadra di Gattuso contro una compagine molto forte come l’Atalanta di Gasperini. Che, nonostante la pesante sconfitta di oggi, è una delle candidate per vincere lo scudetto“.

Di che cosa si doveva preoccupare il Napoli e i suoi tifosi andando a Torino?

“Mi sembra chiaro che il Napoli possa giocare contro la Juventus senza alcuna paura. Sono convinto che ad oggi e per i prossimi due mesi, la Juve non sarà in grado di fare una prestazione come quella offerta dal Napoli questo pomeriggio. Se c’è una volontà politica di fermare il Napoli, dopo oggi, vedendo come sono forti i partenopei, sarà ancora maggiore”.