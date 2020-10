I voti de Il Mattino all’attacco azzurro: Reparto strepitoso

Ecco i voti de Il Mattino all’attacco azzurro. Lozano con una doppietta si conferma folletto inarrestabile, segue a ruota Osimhen che si sblocca in una gara importantissima. Politano ha seminato il panico sulla corsia destra, segnando un bellissimo goal da fuori a rea. Mentre Mertens si concede il lusso di non segnare, regalando però palloni deliziosi ai compagni di squadra: un vero e proprio regista offensivo.

8 POLITANO

Che perla che vale il tris! Gioca un gran primo tempo, Gosens e Palomino non leggono mai i suoi movimenti. Si inserisce con tempismo e qualità, trovando anche il modo di supportare Di Lorenzo in fase difensiva. Arriva all’ora di gioco, esce per una botta che non dovrebbe creare problemi.

7 MERTENS

È una delizia vederlo giocare da regista offensivo, da dieci vero. Prende palla a metà campo, la porta, la conduce, la giostra non sbagliando mai una lettura, mette dentro un numero incredibili di palloni pericolosi. Poco dopo l’ora di gioco cerca la conclusione in controbalzo che esalta Sportiello.

8,5 LOZANO

Sblocca il match a metà frazione, a coronamento di un ottimo avvio di partita, fatto di scatti, dribbling e progressioni. Depaoli non riesce mai a chiudere sul Chucky, che regala il bis al 27′, con un destro a giro meraviglioso. Riesce ad esser insidioso anche quando si sposta a destra dopo l’ingresso di Ghoulam. Prestazione da migliore in campo.

OSIMHEN 7,5

Il nigeriano si sblocca con un bellissimo destro a incrociare da fuori area. L’esultanza contro le violenze in Nigeria dimostra una grande sensibilità, oltre all’abbraccio affettuoso con mister Gattuso che lo aveva coccolato e protetto in ogni sua dichiarazione.