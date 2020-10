Coriandoli azzurri, stelle filanti, un Napoli spettacolare, devastante in attacco, impossibile per l’Atalanta le letture offensive di Gattuso, una varietà enorme di soluzioni nel 4-2-3-1 sempre più efficace non solo in fase avanzata ma anche difensiva. Superato a pieni voti l’esame contro la squadra di Gasperini, arrivata in testa a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. (R. Ventre) Il Mattino