La Serie A in campo alle 15.00: “crisi” granata, pari per la Viola

Serie A – Dopo un sabato calcistico spumeggiante ed un lunch match ricco di gol, la giornata del massimo campionato continua con le gare delle 15.00. In campo Spezia/Fiorentina e Torino/Cagliari. Dopo i primi 45 minuti si registrano due successi esterni con il medesimo risultato. Nella ripresa muta il risultato a Cesena, dove gioca lo Spezia che raggiunge il pareggio grazie a Farias, non cambia il segno in schedina, ma lo fa il punteggio nella gara torinese, dove c’è il successo del Cagliari, sancito dall’ ultima strepitosa parata di Cragno, nel recupero, che “toglie” la tripletta al Gallo Belotti aprendo la crisi granata.

-Spezia – Fiorentina 2-2 [2′ Pezzella (F) 4′ Biraghi (F) Verde 39′ (S) 75′ Farias]

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala (64′ Ferrer), Chabot, Terzi, Bastoni (78′ Dell’Orco); Deiola (65′ Farias), Ricci, Acampora; Verde (65′ Agudelo), Piccoli (55′ Nzola), Gyasi. All. Italiano

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (71′ Igor), Caceres; Lirola, Bonaventura (78′ Callejon), Amrabat, Castrovilli (78′ Pulgar), Biraghi; Ribery (86′ Kouamé), Vlahovic (71′ Cutrone). All. Iachini

Ammoniti: Deiola (S), Chabot (S), Bonaventura (F), Lirola (F)

-Torino – Cagliari 2-3 [Belotti 4′ rig. 49′ (T) 12′ Joao Pedro (C) 19′ e 73′ Simeone (C)]

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (79′ Singo), Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité (79′ Verdi), Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli. All. Giampaolo

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone (76′ Pavoletti). All. Di Francesco

Ammoniti: Rog (C), Rincon (T), Bonazzoli (T), Lykogiannis (C)