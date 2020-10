Gian Piero Gasperini: “Napoli nettamente superiore rispetto a noi. Ilicic? Felice del suo rientro”

L’Atalanta esce sconfitto con un netto 4-1 sul campo del Napoli ed è un campanello d’allarme in vista della Champions League. A fine gara il tecnico degli orobici Gasperini analizza la sconfitta dei suoi. “Gli azzurri ci sono stati superiori su tutta la linea, hanno meritato la vittoria, noi invece abbiamo interpretato male la partita. Loro giocavano con questa palla lunga, che ci ha complicato la vita e la squadra partenopea ci ha sempre messo in grande difficoltà. E’ un campanello d’allarme in vista della prossima sfida contro il Midtylland, non è come il Napoli, però è una squadra che aggredisce in tutte le zone del campo, perciò ci dovremo superare per fare bene. Ilicic? Sono felice del suo rientro ed è stato tra i migliori nella sfida del San Paolo”.

Fonte: Corriere dello Sport