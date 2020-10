Così come Kafka aveva trasformato l’uomo in insetto, Canova la donna in alloro, Gesù Cristo l’acqua in vino, Gennaro Gattuso ha trasformato Lozano in un calciatore, Osimhen in uomo immagine contro la violenza della polizia in Nigeria e chi ha deciso sul risultato di Juventus-Napoli in un grandissimo quaqquaraqquà. Certo, per celebrare la metamorfosi miracolosa nessuno ha ancora fondato una religione monoteistica ma sempre un miracolo è! Tempo al tempo. Fonte: Il Mattino