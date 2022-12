Euro avversario Napoli – L’Az Alkmaar subisce la rimonta tra le mura amiche. Il club azzurro però attende novità sulla questione Covid-19

Nel comunicato dell’Az Alkmaar, tra prima squadra e ragazzi del settore giovanile, c’erano 9 giocatori positivi, ma senza conoscere i nomi dei giocatori. Ieri sera i ragazzi di Slot è arrivato un pari in rimonta in casa contro il Venlo dell’ex Napoli Machach. I padroni di casa passano avanti per 2-0 con le reti di Karlsson e Steng, ma restano in dieci per il rosso a Svensson, prima di subire la rimonta nella ripresa dalla compagine ospite. Ora giovedì alle ore 18,55 la sfida al San Paolo per l’Europa League contro gli azzurri di Gattuso. Il club azzurro però teme un nuovo caso Genoa, a livello di pandemia Covid-19 e terrà nuovi contatti con l’Uefa per avere aggiornamenti. Al momento per la sfida non è in dubbio, in attesa di novità in merito.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino