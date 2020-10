Corbo: “Gattuso è stato ascoltato sul mercato, lode a Giuntoli”

Il giornalista Antonio Corbo si è espresso in merito alla vittoria azzurra al San Paolo contro la truppa del Gasp: “Per fortuna Gattuso è stato ascoltato sul mercato. Il barbuto franco-ivoriano Bakayoko è la diga che mancava. Lode a Giuntoli che ne ha sostenuto la richiesta. Una operazione che farà riflettere. Non si possono comprare giocatori solo per investire decine di milioni e sperare di ricavarne il quadruplo al primo giro di giostra. La tecnica ha il suo ruolo. E nel calcio non bisogna mai avere fretta. Guardate il Lozano di oggi, è un giocatore trasformato”.