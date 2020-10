Corbo: “Osimhen viaggia come un Tir, ma ha una lacuna da colmare”

Il giornalista Antonio Corbo ha commentato la prestazione del Napoli vittorioso al San Paolo per 4-1 contro l’Atalanta del Gasp: “Gasperini paga stavolta la difesa a tre, non sostenuta ieri dai mediani esterni De Paoli e Gosens, di solito rampe di lancio per l’attacco. Si sono piegati, subendo la velocità di Lozano a sinistra e la forza di Politano a destra. Autorevoli nella diversità i mediani interni: solido Bakayoko, ordinato e dinamico Fabiàn Ruiz”.

“Il gioco procede dritto in avanti con Osimhen che essenziale viaggia come un Tir dal centro all’area di rigore senza brillare però nelle conclusioni, lacuna da colmare. Tiri lenti e imprecisi. Trova un astuto partner in Mertens che l’Atalanta ignora tra le linee. Quando nella ripresa Gasperini porta la difesa a 4, ha preso già altrettanti gol e si è fatto sera”.