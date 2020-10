Bucchioni: “ADL ha fatto un clamoroso autogol al di là della questione ASL”

Il giornalista Enzo Bucchioni, giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito di Juventus-Napoli: “Non si possono fare le regole a seconda di chi tifiamo. Il Napoli ha tenuto a casa i giocatori perché è dentro una bolla. Secondo me il Napoli ha sbagliato a non andare a giocarsi la partita con la Juventus. Perché ha delle certezze calcistiche che in questo momento la Juve non ha e poteva anche vincere. De Laurentiis ha fatto un clamoroso autogol al di là della questione ASL”.

“Le sentenze vanno accettate. Mi sembra difficile che il secondo e il terzo grado sportivo possano ribaltare questa decisione su Juventus-Napoli qualche margine in più invece ci sarà al Tar. Ma nel caso andrebbe accettata anche quella. O De Laurentiis smentisce che ha telefonato ad Agnelli, o non può venirsene fuori con un tweet in cui dice che gli sarebbe piaciuto giocare la partita Juventus-Napoli“.