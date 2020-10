Ana Obregon: “Contenta per Hirving. Felice di aver condiviso la gioia con la gente partenopea”

In un anno Lozano è passato dalle critiche all’inizio di stagione davvero esaltante, con 4 gol in tre partite. Ieri contro l’Atalanta doppietta, una di pregevole fattura, ma anche spesso pericoloso nel duello uno contro uno, prima a sinistra e poi a destra nella ripresa. Tatticamente il 4-2-3-1 ha cambiato il suo rendimento, davvero devastante e Gattuso è l’artefice della sua rinascita. Sui social la moglie del messicano Ana Obregon commenta il momento del marito: “Contenta per Hirving. Felice per aver condiviso questo momento di gioia con la gente partenopea”.

Fonte: CdS