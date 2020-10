Ufficiale, Torino – In casa granata tre tamponi positivi al Covid 19

Tamponi di rito in serie A. In casa granata, dopo l’ultimo giro di test, nuovi casi di positività al Covid 19. Lo comunica la stessa società attraverso una nota ufficiale: “Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”. La squadra di Cairo affronterà il Cagliari domani in casa, alle ore 15.