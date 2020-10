Ufficiale, Parma – Squadra in isolamento, un calciatore positivo

Crotone, Torino e Parma. Queste le squadre che, dopo l’ultimo giro di tamponi in serie A, hanno rivelato tra i propri tesserati positività al Covid 19. Dragus per la squadra calabrese, un giocatore e due membri dello steff in casa granata, un calciatore nelle fila della squadra ducale. Si legge sul sito del Parma: “Il calciatore è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali” . Tutti gli altri membri del gruppo squadra sono stati posti in isolamento fiduciario senza avere contatti con l’esterno, nonostante i test siano risultati negativi. Sarà previsto un nuovo ciclo di tamponi a 24 ore prima della partita alla Dacia Arena per verificare che non vi siano altri casi prima del fischio d’inizio.