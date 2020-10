Torino salta la gara  contro il Milan, trovati nei granata 7 positivi al Covid 19

Emergenza Covid anche nel campionato Primavera: dopo le positività delle ultime ore (addirittura 7 per il Torino, poi due a Empoli, uno per Roma, Sampdoria e Fiorentina, il rumeno Munteanu), la Lega ha deciso di rinviare altre due gare, Torino-Milan (che si doveva giocare oggi alle 13) e Sampdoria-Empoli (che era in programma mercoledì). Erano già state posticipate Ascoli-Juventus (su richiesta del club marchigiano che ha sospeso le attività del settore giovanile per la positività al Covid di alcuni tesserati) e Inter-Genoa, con entrambe le società costrette a prestare molti ragazzi alle prime squadre, alle prese con l’emergenza Covid. Sono state inoltre rinviate già tre partite della quinta giornata (Empoli-Fiorentina, Juventus-Sampdoria e Spal-Ascoli). Del programma originale, restano così quattro partite. In campo le due squadre a punteggio pieno, la Roma che sfida i campioni d’Italia dell’Atalanta, e il Sassuolo, impegnato domani in casa con la Lazio.

Primavera 1

(4ª Giornata)

OGGI ore 10 Fiorentina-Cagliari; ore 12 Roma-Atalanta;

DOMANI ore 11 Sassuolo-Lazio.

LUNEDÌ ore 15 Bologna-Spal.

Rinviate Ascoli-Juventus, Inter-Genoa, Sampdoria-Empoli e Torino-Milan.

CLASSIFICA: Roma, Sassuolo 9 punti; Juventus 7; Inter 6; Bologna, Lazio, Spal 5; Genoa, Atalanta 4; Empoli, Fiorentina, Milan 3; Cagliari, Torino, Sampdoria 1; Ascoli 0.

Primavera 2

(2^ GIORNATA)

GIRONE A – Oggi ore 15 Brescia-Parma, Monza-Cittadella, Reggiana-Chievo, Udinese-Pordenone, Verona-Vicenza. Rinviata a data da destinarsi: Venezia-Cremonese.

Classifica: Vicenza, Verona, Cremonese, Parma 3; Cittadella, Udinese 1; Chievo, Venezia, Reggiana, Pordenone, Monza, Brescia 0.

GIRONE B – Oggi ore 11 Benevento-Pisa, Crotone-Spezia, Frosinone-Lecce, Salernitana-Reggina, V. Entella-Cosenza. Rinviata a data da destinarsi: Napoli-Pescara.

Classifica: Pescara, Lecce, Crotone, Cosenza, V. Entella 3; Frosinone, Spezia, Pisa, Salernitana, Napoli, Reggina, Benevento 0.

Fonte: CdS