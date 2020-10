SKY – Gattuso: “A Torino avrei giocato con questa formazione”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, dopo il rotondo successo degli azzurri sull’ Atalanta, interviene per il consueto commento alla gara ai microfoni Sky: “Sono sincero, non me lo aspettavo, soprattutto perchè so che squadra è l’Atalanta, ma devo anche devo anche dire che l’abbiamo preparata bene. Ho visto una buona squadra, una buona mentalità, manovra e voglia di vincere. Ovvio che dobbiamo migliorare, perchè, avevamo un Bakayoko alla prima partita dopo tantissimo, stiamo cambiando modulo, stiamo inserendo una variante come Osimhen ed oggi si è visto quanto può dare. La Dea, dal canto suo, può tranquillamente lottare per lo scudetto, perchè un’ altra squadra, oggi, prendeva un’imbarcata. Sono contento per Osimhen ed il suo gol, perchè ci sta dando tanto, a Parma ce l’ha fatta vincere lui, ci dà alternative, mentre di Lozano già sapevo il valore. Io sono uno di quelli che è particolarmente arrabbiato, a Torino me la volevo giocare, perchè la Juventus è fortissima, ma in questo momento è un cantiere, ce la saremmo giocata. Mal che andava perdevamo 3-0, ma sul campo. Noi eravamo già sull’ autobus, nonostante i dubbi di qualcuno che dice il contrario. Avrei giocato con la stessa formazione di oggi, con Demme al posto di Bakayoko.”