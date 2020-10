SKY – Gasperini: “Un campanello d’allarme in vista delle prossime”

Al termine della gara del San Paolo, il tecnico dell’ Atalanta, Gasperini, interviene ai microfoni Sky per commentare la partita: “Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, noi di basso livello, la differenza è tutta lì. Non credo di poter dire dove abbiamo sbagliato in particolare, perchè ho visto errori in tutti i reparti, ho visto subire gol evitabili, anche in pochi minuti. Deve essere sicuramente un campanello d’allarme, anche in vista delle prossima partite. Ilicic è una delle poche note positive della giornata. Trarremo le dovute informazioni dalla gara. Lo scorso anno eravamo il primo attacco e la quinta difesa, arrivammo terzi, una buona media, ma non ho mai detto che siamo una squadra da scudetto”