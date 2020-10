SERIE A – Napoli-Atalanta 4-1, i top della squadra azzurra

Dopo la pausa per le nazionali e la vicenda di Juventus-Napoli, gli azzurri tornano in campo e sfidano l’Atalanta per la quarta giornata di campionato. Partenza a razzo da parte dei ragazzi di Gattuso che passano con Lozano, dove il messicano mette in rete a porta vuota. Gli orobici non riescono ad imprimere il loro gioco e subiscono la furia dei partenopei che vanno sul 2-0. Stavolta è Mertens a servire la palla per l’ex Psv Eindoven e a giro supera Sportiello. La partita è a senso unico e arriva il 3-0, tiro imparabile sotto l’incrocio di Politano, davvero folgorante. Il match è nelle mani del Napoli e non poteva mancare la firma di Osimhen che con un diagonale sorprende il portiere degli ospiti. Nella ripresa i ritmi sono bassi e l’Atalanta segna con Lammers. Nel finale Lozano sfiora la tripletta, salva Sportiello in corner. Un successo che vale tanto ed è a quota 8 punti. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Ospina 6,5 – Il portiere colombiano si conferma bene con i piedi, sia ad impostare e poi aggiunge anche l’assist per la rete di Osimhen. Sul gol di Lammers non poteva fare nulla, ma conferma di essere la scelta giusta di Gattuso.

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese aveva di fronte Zapata, non un cliente semplice, ma la prestazione di K2 è stata perfetta. Non ha perso neanche un duello con il colombiano, come ai vecchi tempi. In leggero calo nella ripresa, dove si perde Lammers, ma è il classico pelo nell’uovo di una partita impeccabile.

Manolas 7 – Il greco ex Roma prosegue nel suo inizio di stagione senza sbavature, dove annulla Zapata, Mertens e Ilicic. Non cala neanche nella ripresa dove tiene botta, davvero una partita immensa.

Bakayoko 7 – Il mediano ex Milan, Chelsea e Monaco era alla sua prima partita in azzurro, ma è come se giocasse da anni. Ha tenuto davvero alla grande nei duelli a centrocampo, mostrando tutto il suo strapotere fisico. Acquisto perfetto.

Fabian Ruiz 6,5 – Il primo tempo dello spagnolo è stato impeccabile, imposta alla grande e copre in mezzo al campo. Cala nel secondo tempo ma senza però uscire dalla partita.

Politano 7 – L’ex di Sassuolo e Inter ha disputato un match davvero da ricordare. I cross per i compagni, gli spunti personali e il tiro sotto l’incrocio, tutto nella prima frazione. Sembra davvero essere tornato l’esterno d’attacco dei giorni migliori.

Mertens 6,5 – Inizio di gara del belga sembrava già terminato con la botta alla spalla, ma per fortuna nulla di grave. Poi come sempre assist ai compagni, tutto da classico regista d’attacco. Nella ripresa sfiora la rete personale, miracolo di Sportiello, anche oggi tra i migliori.

Lozano 7,5 – Il messicano della passata stagione sembra un lontano ricordo. Come contro il Genoa anche oggi l’ex del Psv Eindoven è stato devastante, seconda doppietta di fila, il secondo di pregevole fattura. Sfiora nel finale la tripletta, ma anche a destra è fenomenale. Ora sì che si vedono i suoi reali valori tecnici.

Osimhen 7 – La punta nigeriana non solo apre gli spazi e vince tutti i duelli fisici, ma poi segna anche il suo primo gol con la maglia azzurra. Davvero una forza della natura.

A cura di Alessandro Sacco