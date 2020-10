SERIE A FEMMINILE – Successo esterno dell’A.s. Roma. Male il Napoli e tris del Sassuolo

L’A.s. Roma, dopo il pari contro l’Inter, cerca un successo in trasferta contro la neo promossa San Marino Accademy e a fatica arriva per 2-3. Il gol vittoria per le giallorosse è nel finale di Serturini, per le padroni di casa non basta la doppietta di Barbieri. Per il Napoli femminile arriva la sesta sconfitta di fila, stavolta sul terreno dell’Empoli Ladies, decide per le toscane Cinotti. Infine netto successo del Sassuolo per 3-0 contro la Florentia e si conferma una sorpresa per i primi posti della classifica.

Sassuolo-Florentia 3-0

Empoli Ladies-Napoli femminile 1-0

San Marino Accademy-A.s. Roma 2-3

A cura di Alessandro Sacco