Serie A 4° giornata: La Samp travolge la Lazio 3-0!

Serie A 4° giornata: Sampdoria-Lazio

Inizio di gara molto a rilento ,con conclusioni poco precise. La gara viene sbloccata alla mezz’ora con un colpo di testa di Quagliarella , che servito da Augello , mette facile in rete.Sempre Augello protagonista pochi minuti dopo per la rete del raddoppio.Il giocatore blucerchiato calcia dal limite e manda la palla all’angolino basso .Sul finire di primo tempo la Lazio ci prova con Caicedo ma Audero è attento e nega il gol.Nella ripresa biancocelesti in avanti alla ricerca del gol , ma la difesa avversaria è attenta.Sempre ospiti pericolosi con Correa che calcia dal limite , ma la palla esce larga.Ancora gli uomini di Inzaghi pericolosi , stavolta con Milinkovic-Savic che ci prova dalla media distanza ma il pallone esce di pochissimo .La Samp cala tris con Damsgaard che in corsa manda la palla all’incrocio.Sempre gli uomini di Ranieri pericolosi in due occasioni nel finale con Damsgaard e Keita , ma Strakosha è attento e nega loro la gioia del gol.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva (79′ Leris), Thorsby, Ekdal (57′ Adrien Silva), Jankto (68′ Damsgaard); Ramirez (57′ Verre); Quagliarella (79′ Keita Balde). All. Ranieri



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt (59′ Vavro); Parolo (46′ Marusic), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (75′ Cataldi), Luis Alberto, D. Anderson (46′ Fares); Correa, Caicedo (59′ Muriqi). All. S. Inzaghi

Ammoniti: Parolo (L), Ramirez (S), Caicedo (L), Thorsby (S)