Oggi tornerà al San Paolo De Laurentiis. Sugli spalti presenti mille spettatori

Dopo la positività del 10 Settembre, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà al San Paolo, dove oggi ci sarà il match contro l’Atalanta. La scorsa settimana era a Viterbo per la gara di campionato del Bari del figlio Luigi. Come da protocollo saranno sugli spalti mille tifosi, tra la Tribuna Posillipo e la Nisida, sorteggiati e legati agli sponsor della società, perciò non ci saranno biglietti in vendita. Gattuso e la squadra potranno contare su un tifoso speciale in più per ottenere un risultato positivo contro gli orobici.

Fonte: Repubblica