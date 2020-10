Napoli: La coppia Koulibaly-Manolas valore aggiunto

Un super attacco quello del Napoli con otto gol in due partite (due al Parma e sei al Gena) ma anche una super difesa con gli azzurri che non hanno subito reti nelle prime due sfide di campionato. Fondamentale la conferma di Koulibaly, da considerare il vero e proprio valore aggiunto per il reparto difensivo dopo che non si è concretizzata la sua cessione. Conferma piena della linea a quattro, quindi, coppia centrale Manolas-Koulibaly, i terzini saranno Di Lorenzo e Hysaj. In porta torna Ospina. Fonte: Il Mattino