Bakayoko appena arrivato e già imprescindibile per gli azzurri

Subito in campo il neo acquisto, il centrocampista franco-ivoriano arrivato in prestito dal Chelsea, questo l’orientamento di Gattuso, vista l’assenza di Zielinski e la necessità di avere grande fisicità a centrocampo contro una squadra come l’Atalanta forte soprattutto da questo punto di vista. Bakayoko dal primo minuto in coppia con Fabian Ruiz, queste le ultime indicazioni della vigilia, qualità e quantità al servizio della squadra. L’ex rossonero è motivatissimo, non vedeva l’ora di poter ritrovare Gattuso e ha tanta voglia di poter esordire in maglia azzurra nel migliore dei modi. Fonte: Il Mattino