Nell’intervallo di Napoli-Atalanta, netto dominio degli azzurri di Gattuso, ai microfoni di Sky è intervenuto Matteo Politano. “Il 4-0 del primo tempo? Sinceramente non me lo aspettavo, però avevamo preparato la gara in questa maniera. Anche nella ripresa dovremo continuare a giocare in questa maniera, senza mollare neanche di un centimetro”.

La Redazione