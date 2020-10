La gara di stasera tra Az e Venlo si disputerà regolarmente, ecco cosa recita il protocollo

Al momento non ci sono novità circa il regolare svolgimento del match in programma giovedì prossimo al San Paolo, anche perché il regolamento Uefa prevede che le squadre devono presentarsi regolarmente per i rispettivi incontri se hanno almeno 13 giocatori disponibili. Per questo motivo non sussisterebbero i requisiti legali per l’annullamento della sfida di giovedì, anche se la situazione della squadra olandese andrà certamente tenuta d’occhio da qui ai prossimi giorni per scongiurare un caso analogo a quello del vero e proprio focolaio scoppiato nello spogliatoio del Genoa dopo la trasferta di Napoli dello scorso 27 settembre. Dall’Olanda, intanto, fanno sapere che non c’è alcun rischio per il regolare svolgimento della gara di oggi alle ore 20 tra l’Az Alkmaar e il Venlo, gara valida per il quarto turno di Eredivise.

Fonte: Il Mattino