In silenzio assoluto in marcia verso il secondo round di Juve/Napoli

In silenzio nel rispetto totale di una linea adottata sin dall’inizio della storia in questione, però fermamente convinti che le sanzioni comminate dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, e dunque sconfitta per 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica per aver rinunciato alla trasferta di Torino del 4 ottobre in assenza di una causa di forza maggiore, possano essere annullate e la partita con la Juve rinviata a nuova data. Il Napoli tace, dicevamo, ma ovviamente non ci sta e farà di tutto per dimostrare di aver esclusivamente rispettato i dettami delle Asl trasmessi via Pec – e ribaditi con forza dalla Presidenza della Regione – sin dal primo istante. E, dunque, di non aver evitato volontariamente la trasferta di Torino.

F. Mandarini (CdS)