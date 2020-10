Gattuso “fedele” al 4-2-3-1, Gasperini al 3-4-2-1: così in campo

Tra qualche ora, sarà (finalmente) campo. E sarà 4-2-3-1 anche contro l’Atalanta. Gattuso continua sulla strada intrapresa e che intende portare avanti: in attacco conferma per la formula Mertens-Osimhen, con il belga un passo più indietro del centravanti nigeriano, Lozano verrà spostato a sinistra per le assenze in contemporanea di Insigne e Elmas, a destra giocherà Politano. Quindi, in attacco la novità iniziale sarà quella dell’ex interista che entrò bene in partita sia nel finale di Parma sfiorando il gol (gran parata di Sepe) che contro il Genoa quando riuscì a mettere a segno la sesta rete degli azzurri. Grande affidamento di Ringhio sulla super coppia Mertens-Osimhen, il belga, bomber azzurro di tutti i tempi, ha già segnato due reti, Osimhen proverà a sbloccarsi contro l’Atalanta dopo le due prestazioni molto positive con Parma e Genoa.

R. Ventre (Il Mattino)