Contro le tre avversarie storiche ben 122 vittorie azzurre

Il Napoli insegue la vittoria a tre zeri, la numero 1000 in serie A. Le statistiche parlano di “vittime preferite” bestie nere, tabù…Le grandi avversarie, quelle storiche, le cosiddette big, la squadra azzurra le ha spesso strapazzate, infatti, tra le 999 vittorie ce ne sono 122 contro di loro, 46 con l’Inter, 44 col Milan e 32 con la Juventus. Da quando è tornato in serie A non c’è stata stagione in cui non abbia ottenuto almeno un successo di prestigio, a cominciare proprio da quel 2007/08 (“esordio” di De Laurentiis tra le grandi) in cui tutt’e 3 le big uscirono sconfitte dal San Paolo.

A cura di Massimo Perrone (CdS)