Botta e risposta tra l’arrogante CR7 ed un tal signor Spadafora

Eccolo il botta e risposta. Dopo neanche 24 ore Cristiano Rolando replica a Spadafora. Il Ministro per lo Sport aveva affermato che il calciatore portoghese avesse violato il protocollo, e la replica non si è fatta attendere. «Non ho infranto il protocollo, d’accordo con la Juventus e con la nazionale portoghese abbiamo fatto di tutto per rispettare le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino». Poi l’attacco al Ministro dello sport. «Un signore in Italia di cui non faccio il nome dice che non ho rispettato le regole, ma non è vero. Non ho avuto contatti con nessuno». Durante la diretta Instagram Ronaldo non può fare a meno di mettere in bella mostra il fisico e il giardino di casa.

Il Ministro Spadafora, come prevedibile, ha ribattuto. «La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio. Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino».

