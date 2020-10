Auriemma: “Ecco i probabili titolari scelti da Gattuso”

Il giornalista Raffaele Auriemma scrive sull’edizione odierna di Tuttosport la possibile formazione che Rino Gattuso potrebbe schierare contro l’Atalanta. “L’alternanza tra Ospina e Meret questa volta dovrebbe favorire il colombiano, alle spalle il quartetto sceso in campo contro il Genoa. Dunque confermato Hysaj a sinistra, preferito anche questa volta a Mario Rui. Non mancherà la coppia Manolas-Koulibaly con Giovanni Di Lorenzo a destra, ormai proprietario assoluto di quella zona. In attacco mancherà Lorenzo Insigne, alle prese ancora con il recupero dall’infortunio. Al suo posto giocherà Lozano, sempre più in forma, per sfruttare maggiormente la conclusione di destro. Sulla corsia opposta ci sarà Politano mentre i due attaccanti saranno Mertens e Osimhen.”