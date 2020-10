Tramite il proprio profilo Twitter , il giornalista Carlo Alvino commenta le parole di mister Gattuso nel post partita di Napoli-Atalanta:

“Quando un uomo vero(di calcio e non)come Gattuso dice “quando sento dire che non volevamo partire e che abbiamo fatto di tutto, non è verità. Ho sempre detto andiamo a giocare, eravamo tutti d’accordo», non c’è GS che tenga. Questa è la faccia vera di un calcio che non esiste più”